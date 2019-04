Obama a los estudiantes en Berlín: “Ustedes puedes cambiar el mundo”

El ex presidente de EEUU Barack Obama instó este sábado a cerca de 300 estudiantes europeos en Berlín a que tengan confianza en sus posibilidades y les dijo que ellos podían “cambiar el mundo” haciendo frente a los retos del momento, como el cambio climático.



“El cambio climático es un desafío existencial para todos. Ustedes pueden cambiar el mundo”, dijo Obama en un encuentro con jóvenes en el centro de Berlín.



El encuentro fue organizado por la Fundación Obama, a través de la cual el ex mandatario quiere motivar a los jóvenes a asumir responsabilidades y a creer en sus posibilidades.



Obama fue recibido en la sala por la diputada verde en el parlamento regional de Schleswig-Holstein, Aminata Touré, como un ejemplo de la posibilidad de superar dificultades.



Touré, de 26 años y la diputada más joven en Schleswig-Holstein, vivió en un hogar de refugiados tras instalarse en Alemania, adonde sus padres llegaron huyendo de la guerra en Mali.



“Me alegra estar otra vez en el centro de Europa”, dijo Obama en el acto, realizado en el edificio que fue la sede del Gobierno de la extinta República Democrática Alemana y que hoy alberga una escuela de negocios.



Obama también tuvo un encuentro con representantes del movimiento Fridays for Future en Alemania.



Antes de su llegada a Berlín, Obama estuvo en un encuentro de líderes jóvenes de diversas partes del mundo en Colonia (este del país) y dijo ante ellos que si las nuevas generaciones votan por partidos que luchen por la protección del clima se dará un paso importante.



Obama destacó también el carácter simbólico de Berlín y de la caída del Muro que, según dijo, representa el poder del deseo de justicia y libertad.



“Ningún muro puede detener los deseos de libertad y de justicia”, dijo el expresidente de Estados Unidos.



Obama ha mantenido ayer un encuentro privado con la canciller alemana, Angela Merkel.

Fuente: EFE