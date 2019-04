Lo primero que se piensa al comprar un snack es que nos están engañando. Y es que al abrir una funda de papas (o cualquier otro producto) se puede notar que se encuentra media llena. Sin embargo, el espacio tiene una razón que te sorprenderá, pues la conservación del producto depende de él.

¿Espacio vacío inútil?

Este espacio vacío no es inútil. De hecho, sirve mucho para proteger a las frituras en su traslado. Un superficie vacía ayuda a que las frituras no se rompan en el trayecto de la fábrica a cada una de las tiendas. Si no se hiciera esto, es muy probable que lleguen convertidas en pedacitos.

¿Es aire lo que tienen los snacks?

Al contrario de lo que se cree, no es aire lo que está en la funda de las papas, en realidad está inflada de gas nitrógeno. Este gas se usa porque ayuda a que las papas se conserven frescas y mantiene su sabor intacto. Por el contrario, si se utilizara aire, el contenido del producto se echaría a perder mucho más rápido.

Sin embargo no debes preocuparte, ya que alrededor del 78% del oxígeno está compuesto de nitrógeno. Así que se puede disfrutar de las frituras sin temor a que el gas sea nocivo para la salud.

¿Esto está aprobado por la ley?

En realidad sí. Resulta que en 1966 se aprobó una la Ley de Embalaje y Etiquetado en la cual se exige a los fabricante poner el peso neto de los contenidos en el empaque de los productos para que la gente piensa que están siendo victimas de fraude o engaño.

Fuente: Telemundo