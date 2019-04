Repetto ve como opción la Sudamericana

La derrota de Liga Deportiva Universitaria de Quito ante Peñarol dejó una gran herida en la parcialidad alba. Sin embargo, no todo está perdido para los albos.

Liga todavía tiene oportunidad de seguir avanzando en la Copa Libertadores, y para ello depende de sus propios resultados. Más allá de alguna combinación de marcadores a favor, Liga primero tiene que ganar en casa los dos cotejos pendientes.

Pero si eso no resultara, Repetto ya piensa en un plan B y, en rueda de prensa, ha dejado ver cuál es su discurso y planes si queda eliminado de la Libertadores.

“Si no seguimos en la Conmebol Libertadores, jugaremos en la Sudamericana. Yo no lo veo como un fracaso. Este grupo es el más difícil de la Copa, pero nosotros todavía no estamos muertos y vamos a pelear hasta la final”, aseguró el estratega.

“Los cambios fueron uno por lesión y el otro porque sabíamos que necesitábamos más velocidad para hacer daño, pero no se dio”, finalizó.