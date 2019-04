Simeone: “Quiero que Diego Costa se quede, confío a muerte en él”

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este lunes su confianza “a muerte” en Diego Costa y su deseo de que siga la próxima temporada en el equipo rojiblanco, e insistió en el partido a partido, sin mirar aún al duelo del sábado contra el Barcelona, sólo centrado en el choque contra el Girona.



“Deseo, quiero y me gustaría que se quede Diego Costa. Siempre que ha estado con nosotros nos ha permitido cosas importantes. No es casualidad que su regreso nos hizo ganar la Liga Europa, quedar segundo en la Liga y ganamos la Supercopa de Europa. Su presencia, más la ayuda de todos sus compañeros, nos jerarquiza”, destacó.



“Está claro que los números, en cuanto a las presencias no han sido en consecuencia de la ilusión que nos genera Diego, pero confío absolutamente en que, si este año termina y puede hacer una pretemporada equilibrada y trabajando de la mejor manera, nos va a seguir dando muchas cosas. Yo quiero que Diego se quede. Confío a muerte en él y deseo que siga el año que viene”, insistió Simeone.



“En el partido del Girona (este martes) no va a estar Diego”, confirmó también el técnico, por las molestias musculares que el jugador sintió en el partido del pasado sábado contra el Alavés. Fue reemplazado en el descanso. El parte médico de este lunes sólo dice que la resonancia magnética ha descartado que sufre una rotura.



Su ausencia impide a Simeone repetir la apuesta por el frente ofensivo Antoine Griezmann-Diego Costa-Álvaro Morata que ha empleado en los dos últimos encuentros desde el once titular. “La posibilidad de verlos juntos el otro día fue positiva, con pasajes a mejorar. Es una opción que necesita trabajo y la mejor versión de cada uno de ellos, porque necesitamos compensar siempre los equilibrios”, dijo.



¿Y podría ser una fórmula ofensiva para el Camp Nou? “Saltaste el partido del Girona. No podemos pensar tan lejos, porque si hace siete años que nos manejamos partido a partido, imagínate ahora”, contestó Simeone, pendiente de Costa, duda para el próximo sábado.



También está lesionado Thomas Lemar, que aumentó el amplio número de dolencias sufridas por el equipo a lo largo de este curso. ¿Cuál puede ser la causa? “Seguramente no hemos tenido una pretemporada acorde a las necesidades que nos iba a exigir la Liga. En eso seguramente hemos fallado y servirá para el futuro”, apuntó Simeone.



También descartó que los rumores en la prensa sobre el futuro de Griezmann afecten al equipo: “No. De ninguna manera. El equipo está sumamente tranquilo con el rendimiento que está teniendo Griezmann. El otro día cuando salió del campo, que el partido iba 0-3, se fue enojado porque quería seguir jugando. Eso habla de que está bien”.



“Si tiene que informar algo, lo informará él. Le vemos muy metido en el equipo, enganchado con el grupo y esperamos que mañana pueda llegar al gol, porque lo necesita él y el equipo”, añadió el entrenador, que también fue preguntado por el probable fichaje del brasileño Alex Telles, lateral izquierdo del Oporto.



“Siempre he sido muy respetuoso con todos los chicos que salen en los periódicos que pueden venir en consecuencia de que estamos jugando una Liga que todavía quedan nueve fechas. Mañana tenemos un rival que siempre nos ha costado bastante y ojalá podamos llevar el partido donde queremos. Me centro en los futbolistas que tenemos hoy de cara a esta temporada y ya cuando termine la temporada el club informará en consecuencia de lo que pueda pasar”, afirmó.



El siguiente desafío es el Girona. El Atlético nunca le ha ganado en sus cinco enfrentamientos, todos con el mismo desenlace: el empate. El último de ellos, un 3-3 en el estadio Wanda Metropolitano, supuso la eliminación del equipo madrileño en los octavos de final de la Copa del Rey.



“Es un partido duro, como todos los que hemos jugado contra ellos, con un entrenador que ha cambiado con su equipo distintas formas de jugar y que posiblemente mañana pueda volver a la línea de cinco que tanto daño nos ha hecho cuando hemos jugado contra ellos. Es un partido importante en el camino que tenemos con pocas opciones para elegir, porque necesitamos ganar”, enfatizó.

