Su familia la volvió a traicionar: vendieron la primera foto de Meghan Markle

Mientras Meghan Markle, de 37 años, permanece alejada del público a punto de dar a luz a su primer bebé, otro miembro de su familia la ha traicionado a cambio de dinero.

Joseph Johnson, hermanastro de Doria Ragland, la madre de Markle, con quien la esposa del príncipe Harry no guarda relación, vendió al Daily Mail un álbum de 30 fotos de la infancia de Markle, empezando por una foto de ella cuando aún era un bebé con la pulsera de identificación del hospital.

“Creo que este es un buen momento para que el mundo vea el otro lado de la familia de Meghan, el lado positivo, y para que ellos formen parte de su historia”, declaró Johnson.

En el texto, se justifica apelando a mostrar “una parte positiva” de la infancia de Meghan.

Entre las imágenes, se destacan las que serían las primeras fotografías de Meghan a unas pocas horas de haber llegado al mundo, el 4 de agosto de 1981.

