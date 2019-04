Hoy en día es un ingrediente indispensable en las cocinas del mundo entero, fresco o procesado, en alguna de sus diversas variedades, en sopas, ensaladas o salsas. Si la versatilidad es una de sus principales cualidades, no se diga los nutrientes que encierra, está lleno de vitaminas A, B y C, fósforo, potasio, hierro, calcio y licopeno. Pero sus beneficios van más allá de lo gastronómico, la cosmética también aprovecha muchas de sus ventajas para convertirlo en mascarillas y exfoliantes. Lo vemos a diario en casa y en los mercados pero no siempre valoramos sus grandes aportes, por eso hoy decidimos hablar del tomate.