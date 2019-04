Tottenham recibe al candidato al título Manchester City

Los cuartos de final de la Liga de Campeones vuelven a escena con el duelo entre el Manchester City, considerado como uno de los máximos favoritos al título, y el Tottenham Hotspur, aspirante inesperado al que podría ser el primer trofeo de Mauricio Pochettino en Londres.

Los de Pep Guardiola se posicionan como candidatos a todo esta temporada y con la Copa de la Liga ya en el bolsillo, metidos en la pelea por la Premier League y clasificados para la final de la FA Cup (Copa de Inglaterra), el próximo objetivo es superar la barrera de los cuartos en la ‘Champions’.

La eliminación en octavos de final contra el Mónaco en 2017 y el año pasado en cuartos ante el Liverpool han marcado el límite de Guardiola en su etapa ‘Citizen’. Las semifinales que cosechó Manuel Pellegrini en 2016 son el mejor resultado desde que el dinero árabe entró en Mánchester.

Para igualar aquel periplo que terminó cuando el Real Madrid noqueó a los celestes, el City tendrá un rival conocido y cercano como es el Tottenham Hotspur.

Los ‘Spurs’ solventaron notablemente el duelo de octavos con el Borussia Dortmund y comienzan a creer en sus posibilidades en una competición que no les ha sido amables con el siguiente obstáculo.

El Tottenham no ha vencido al City en sus últimos cinco encuentros, aunque esta temporada solo se han medido una vez, con victoria para los ‘Citizen’ por 0-1 en Wembley con un gol de Riyad Mahrez.

Pero Wembley no será ya la casa de un Tottenham que estrenó la pasada semana nuevo feudo. El nuevo White Hart Lane, con capacidad para 62.000 espectadores, será testigo de los primeros cuartos de final para los londinenses desde 2010, año en el que el Real Madrid acabó con su andadura.

En principio, el Tottenham no tendrá que hacer frente a bajas importantes en su once inicial y podrá contar con la participación de sus estrellas Harry Kane -autor de 5 goles en esta competición-, Heung-min Son y Dele Alli. Las ausencias en el cuadro de Pochettino las marcan Eric Dier y Erik Lamela, mientras que no parece probable que Serge Aurier llegue a tiempo para el encuentro.

Más importantes parecen los problemas en la enfermería del City, ya que Sergio Agüero sufrió un contratiempo muscular ante el Fulham la semana pasada y no pudo estar presente en las semis de FA Cup ante el Brighton & Hove Albion.

En caso de no recuperarse, su puesto en el once lo ocupará Gabriel Jesús. Tampoco podrán estar Oleksandr Zinchenko y Fabian Delph, lo que llevaría a Guardiola a alinear a Benjamin Mendy en el carril izquierdo o a desplazar a ese lado a Aymeric Laporte.

La vuelta se disputará en el Etihad Stadium el próximo miércoles 17 de abril, en tanto que el vencedor de la eliminatoria se medirá al ganador del duelo entre el Juventus de Turín y el Ajax de Amsterdam.

Alineaciones probables:

Tottenham Hotspur: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Sissoko, Eriksen, Winks; Alli, Son y Kane.

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Mendy; De Bruyne, Gundogan, D.Silva; B.Silva, Sterling y Jesús o Agüero. EFE