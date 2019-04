Tu mala ortografía puede ser la causante de tu soltería

Razones para escribir correctamente hay muchas, pero ahora se suma una más: te puede ayudar a conseguir pareja, ya que cada vez es más frecuente ver en redes sociales que a la hora de comentar, publicar o escribir por el chat, no se toman en cuentan las reglas ortográficas y gramaticales.

Existen varios estudios realizados por diversos portales de citas online, como la del portal Zoosk, que determinó que dos de cada tres mujeres no tendría relaciones con una persona que comete faltas de ortografía. En el caso de los hombres seis de cada diez asegura que también lo haría por el mismo motivo.

Otro análisis como el del portal español adoptauntio.com analizó 100 perfiles de usuarios con faltas de ortografía y otros 100 perfiles sin ellas. El estudio arrojó que el 59% de los usuarios que no cometen faltas tienen más posibilidades de ligar, frente al 31% entre los que cometen algún tipo de falta.

Generalmente se asocia la ortografía con el nivel económico, educativo y cultural de las personas, haciendo que los más propensos a estas faltas sean considerados como «personas menos creativas o que no saben hacer frente a las adversidades», según lo explica Mireia Cabero, psicóloga y profesora de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Abierta de Cataluña.

Por el contrario, Ona Domènech, directora del programa de Lengua y Literatura de la misma institución cree que, aunque las redes sociales dan pistas de cómo es la persona, su ortografía no la define, ya que se debe entender el mundo online, en el que prima la informalidad y el lenguaje coloquial. Además de esto señala que:

Nunca hasta ahora la juventud había escrito tanto, aunque sea con el móvil, y este hecho ayuda a aprender la lengua; quizá no ponen acentos, pero son conscientes de que no los ponen; y este acto de toma de conciencia del hecho de escribir y de pensar que lo que se ha escrito no está bien, es positivo para aprender lenguas.