Turquía condena la promesa de Netanyahu de anexionar parte de Cisjordania

El Gobierno de Turquía, que mantiene relaciones con Israel, condenó este domingo la promesa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de anexionar -en caso de ser reelegido- parte de la Cisjordania ocupada.



“Cisjordania es territorio palestino ocupado por Israel en violación del derecho internacional”, señaló en la red social Twitter el ministro de Exteriores turco, Mevlüt Cavusolgu.



“La declaración irresponsable del primer ministro Netanyahu en búsqueda de votos justo antes de las elecciones generales no puede ni cambiará este hecho”, agregó el jefe de la diplomacia turca.



Por su parte, Ibrahim Kalin, el portavoz del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, señaló este domingo, también en Twitter, que las palabras de Netanyahu “socavan” la solución de dos estados para el conflicto israelí-palestino.



“Si es reelegido, ¿esto será el triunfo de la democracia o de la ocupación? Las democracias occidentales ¿ van a reaccionar o seguirán consintiendo? Todos son vergonzosos”, agregó el portavoz.



El pasado martes, Netanyahu aseguró en una entrevista televisada que, de ganar las elecciones del próximo 9 de abril, podría empezar a anexionar partes del territorio palestino ocupado de Cisjordania.



Preguntado en el Canal 12 sobre por qué no ha ordenado la anexión de dos asentamientos cerca de Jerusalén (Maale Adumim y Gush Etzion) durante sus diez años al frente del Gobierno, Netanyahu respondió: “¿Quién dice que no lo voy a hacer?”.



Tras destacar que ha logrado que Estados Unidos reconozca la soberanía israelí sobre los Altos del Golán (Siria) ocupado por Israel desde 1967, aseguró: “Seguiremos adelante con la próxima fase. Si, extenderé la soberanía”, prometió.



Unos 400.000 colonos israelíes viven en la Cisjordania ocupada mientras que otros 200.000 en la parte oriental (palestina) de Jerusalén.



Turquía mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con Israel desde hace décadas, aunque desde hace años estos contactos se han enfriado bastante y los cruces de acusaciones entre el Gobierno islamista turco, de Erdogan, y el derechista israelí, de Netanyahu, son frecuentes.



Israel suele responder a las críticas turcas por la ocupación de Cisjordania recordando la represión turca de los kurdos y la invasión turca de Chipre en 1974 donde estableció la llamada “República Turca del Norte de Chipre”, que no es reconocida por ningún país menos Turquía.

Fuente: EFE