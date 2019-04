Ucranianos esperan el primer debate electoral entre candidatos presidenciales

Los ucranianos están este domingo a la espera de lo que podría ser el primer debate electoral entre los aspirantes a la Presidencia de cara a la votación del 21 de abril, aunque el favorito de los sondeos, el comediante Vladímir Zelenski, aseguró que no acudiría a la cita con el actual mandatario Petró Poroshenko.



Poroshenko confirmó previamente su intención de acudir este domingo a las 14.00 hora local (11.00 GMT) al estadio Olímpico de Kiev para debatir con su contrincante, quien insiste no obstante en que el cara a cara entre ambos debe celebrarse en el mismo lugar pero el 19 de abril, a dos días de las elecciones.



En unas declaraciones a la agencia “Novini Ukraini”, Zelenski explicó que no participará en los debates el 14 de abril por posibles “provocaciones” en el estadio.



“Algún día, después de las elecciones, saldrá a la luz la información de que alguien preparaba una provocación en mi contra en el estadio Olímpico. Por eso, no voy a ir”, afirmó el actor, quien se negó a dar más detalles aduciendo que la información que posee es “secreta”.



Por su parte, en la Administración de Poroshenko aseguraron que esperarán la llegada de Zelenski “hasta el último momento” y colocarán tres micrófonos en el estadio: para el presidente, su rival y el moderador del debate.



La prensa ucraniana señala que en caso de no coincidir en los debates los candidatos con toda seguridad aprovecharán sus respectivas visitas al estadio Olímpico para convertirlas en mítines electorales.



Mientras, en la Comisión Electoral Central recordaron que los debates oficiales deben trascurrir en los estudios de la televisión pública, por lo que los demás eventos serían vistos por la ley como actos electorales de cada uno de los candidatos.



En la primera vuelta de las elecciones, que tuvo lugar el 31 de marzo, Zelenski logró el 30,24 % de los votos, en tanto que el actual presidente consiguió el 15,95 % de los apoyos de los ciudadanos ucranianos.



El comediante, quien irrumpió en la política hace tan solo unos meses, también lidera los sondeos de cara a la segunda vuelta de las elecciones del próximo domingo con en torno al 50 % de la intención de voto frente al 20 % de su rival y el actual presidente.

Fuente: EFE