URGENTE, Ecuador retira asilo a Julian Assange

El fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, fue detenido este jueves en la embajada de Ecuador en Londres, informó a Efe una portavoz Scotland Yard.

La detención de Assange ocurre luego que Ecuador le retirase el asilo diplomático, según confirmó el propio preside te de Ecuador, Lenín Moreno.

En el mensaje, el mandatario también ha incrustado un vídeo en el que afirma que solicitó a Reino Unido “la garantía de que el señor Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte”. “El Gobierno británico lo ha confirmado por escrito en cumplimiento de sus propias normas”, añade Moreno.

Assange había entrado en la legación ecuatoriana en 2012 para evitar su extradición a Suecia, que entonces solicitaba su entrega por presuntos delitos sexuales.

En el siguiente video se observa el momento en que Assange fue sacado de la Embajada de Ecuador en Londres.

