Una casa no es solo el sitio que habitamos, es mucho más, un lugar de encuentro, el hogar que soñamos, con los espacios y las características ideales, no necesitan ser enormes, ni estar hechas con materiales convencionales, al contrario, hoy en día se impone la optimización en los espacios y la originalidad en el diseño. Los constructores no le temen al cambio y contenedores de aluminio se convierten en hermosas casas, la madera da vida a pequeñas residencias móviles y los campers permiten vivir cómodamente en un acogedor entorno. Hoy queremos hablarles de viviendas novedosas.