5 consejos de ahorro para los que inician su vida laboral

Al empezar a ganar tu propio dinero, en lo último que piensas es en ahorrar. La verdad que se puede volver algo tedioso y sin sentido, ya que puedes pensar que tendrás muchas oportunidades para hacerlo. Lo cierto es que si eres joven, estos consejos proporcionados por Belén Luzón, Jefe de Negocios de Cooperativa Andalucía, te ayudarán para que tu sueldo no se haga espuma y no tengas periodos de tiempo sin dinero:

1.- Establece metas de ahorro

¿Qué quieres en el futuro? ¿Piensas estudiar? ¿Tener un auto o conseguir una casa? Cualquier razón que sea, debes tener claro lo que quieres hacer y plantearte objetivos de corto o largo plazo, ir alcanzándolos y crear otros nuevos.

2.- Diferenciar las metas entre inversión y gasto

Lo importante en este punto es que no pienses que el dinero solo sirve para gastar, tambíen hay que invertir. Por esto, define que metas sirven para invertir y cuáles son las no van a hacer que el dinero regrese.

3.- Ahorrar es lo primero

No gastes tu sueldo y luego pienses en ahorrar, de hecho debes hacer lo contrario. Hay que tener en cuenta que ahorrar no es guardar lo que sobra, ya que seguramente, después del mes, no habrá que guardar. Destina un porcentaje fijo al ahorro (10% del sueldo mínimo) y luego si suma, resta, multiplica y divide para poder pagar tus gastos. Ni un centavo más .

4.- Controlar los gastos

Se trata de sentarse y hacer números. Ver que todo cuadre y poder optimizar tu sueldo en base a los gastos fijos. Lo más recomendable es que lo hagas mensualmente y que trates de poner en el papel todos los gastos posibles que se puedan tener. A lo mejor, tambíen es bueno adelantarse.

5.- Una vez ahorrado, invierte

Se puede invertir de diferentes formas. De hecho, existen algunas entidades financieras que permiten acceder a programas de ahorros (ahorro programado, plazo fijo, etc). Sin embargo, si lo tuyo no es confiar en los bancos, revisa cuáles son los productos o servicios que tienen futuro, los nuevos, los innovadores. Si bien no vas a darles todo lo ahorrado, puedes probar con una parte del dinero.