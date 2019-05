Al menos 11 muertos en un asesinato masivo perpetrado en un bar de Brasil

Al menos once personas murieron en la tarde de este domingo tras un asesinato masivo perpetrado por siete tiradores en un bar localizado en la región norte de Brasil, informaron fuentes oficiales.



De acuerdo con la Policía Militarizada del norteño estado del Pará, un duodécimo individuo resultó herido en el ataque llevado a cabo en el barrio de Guamá, situado en la periferia de la capital regional Belem, y se encuentra bajo la protección de las autoridades.



La institución informó también que, entre los muertos, figuran cinco hombres y seis mujeres, entre las que estaría la dueña del bar que fue blanco del ataque.



Según las autoridades, siete hombres armados y encapuchados habrían llegado al establecimiento en tres vehículos y una motocicleta y abrieron fuego contra las víctimas, cuyas identidades aún no fueron divulgadas.



La Policía Civil del estado abrió una investigación y señaló que, de momento, no hay informaciones oficiales sobre los motivos o presuntos autores del crimen.



Sin embargo, una fuente policíaca, que pidió anonimato, explicó que los agentes trabajan con la posibilidad de que se trata de una disputa entre facciones criminales por el control del tráfico de drogas en la región, conocida por su altos índices de violencia.



Otra hipótesis, según dicha fuente, es que podría tratarse de una venganza por la muerte de dos policías militarizados la semana pasada.



Testigos que estaban en el local a la hora del ataque declararon a los medios locales que los siete hombres efectuaron múltiples disparos, sobre todo en la cabeza de las víctimas.



Algunos de los clientes que se encontraban en el bar lograron esconderse, no fueron alcanzados por los balazos y han sido atendidos por las ambulancias que se trasladaron al local de los hechos.



Con el objetivo de combatir la fuerte ola de violencia que azota el estado, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Sérgio Moro, atendió el pedido del gobernador del Pará, Helder Barbalho, y autorizó el pasado marzo el envío de centenares de agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad.

Fuente: EFE