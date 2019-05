Así luce hoy Julio César Herrera quien hizo de Freddy Contreras en ‘Betty la Fea’

View this post on Instagram

Así es… @lornacepeda este guayabo ya arrancó. Esta oportunidad que nos dió la vida de encontrarnos, será para no olvidar. Como en toda buena familia, tuvimos nuestros agarrones, pero salimos más fortalecidos que nunca. Doña Miriam siempre me llevará en su corazón. Yela mijo, salga del camerino de las bailarinas. Marta y su salsa. Marcela, vas a la Post función? Natalia de por Dios quédese quieta! “Jorges”. 11 letras, persona q llena crucigramas…alberticoch. Por qué está bravo Manuel José? La semiótica teatral de don Jorge. “Uy uy uy” Hoy viene Estefi? Pendientes a las Fotos de Luz en Instagram. Luces por fa dile a…pero es con amor. Por favor lleguen temprano!!! El hombre del Brandy. A la tumba me llevo la volteada de ojos de Anita. Las bailarinas también me dijeron q me había recompuesto #Paridas Gracias Don Mario. …sí, lo sé…estas frases son bien privadas, pero hacen parte de estas más de 100 funciones. #BettyLaFea Esta fotos fueron de don @nelsonriverss …gracias!!!