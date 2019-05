Captan a maestro tocando de forma inapropiada a una de sus estudiantes

Un alumno grabó el momento incómodo que este profesor le hizo pasar a una de sus estudiantes en una preparatoria en Rutherford, Illinois.

El video evidencia al maestro tocando de forma inapropiada a una de sus alumnas.

En redes sociales se viralizó prontamente un video que muestra a un maestro que se atrevió a tocar de forma inapropiada a una de sus estudiantes, frente al resto de sus alumnos, en una escuela preparatoria en Illinois.

El maestro en cuestión fue identificado como Travis Holland, quien impartía la materia de historia en la preparatoria Eagerville. Otro de los alumnos lo grabó con su teléfono, sin que se diera cuenta, cuando a una de sus compañeras le tocaba la espalda baja e incluso, se atreve a tomarla por la cintura, mientras que la chica se siente sumamente incómoda.

El joven que captó el desagradable momento se atrevió a compartirlo en redes sociales, imágenes que llegaron a manos de los encargados del Distrito Escolar del Condado de Rutherford (RCSD), quienes decidieron despedir a este profesor acosador.

Además, la policía local y el el Departamento de Servicios para Niños ya se encuentran investigando dicho incidente.

An Eagleville High School history teacher, Travis Holland has been suspended without pay after the district saw this video. The parent who sent us this says multiple students have complained about him touching them inappropriately. @FOXNashville pic.twitter.com/xrQ6nJKqOi