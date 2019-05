Carapaz recibe un regalo sobre ruedas por su cumpleaños

Richard Carapaz cumplió 26 años este miércoles, precisamente cuando se disputó la etapa 17 del Grio de Italia.

El carchense lo festejó con la maglia rosa al continuar como líder de la competencia. Pero además, recibió un regalo por su cumpleaños de parte de uno de los patrocinadores.

Se trata de una bicicleta nueva, completamente rosada, la cual Carapaz recibió con emoción.

«Está hermosa, es como cuando me dieron mi primera bici», dijo Carapaz.

🎀🚲🔥 We've got something to show you / Tenemos algo que enseñaros 🤗 @RichardCarapazM @canyon_bikes#MyCanyon #RodamosJuntos 💙 #VamosRichie 🇪🇨🚂 #Giro pic.twitter.com/f85HNh4PJk