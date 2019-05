David Rosero, exconsejero del CPCCS, explicó el recurso de apelación para destituir a los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que infringieron la prohibición de realizar proselitismo político.

El ex consejero manifestó que la prohibición fue violentada y vulnerada por los candidatos auspiciados por el ex mandatario y que a pesar de que existían suficientes pruebas, el Consejo Nacional Electoral no actúo.

Por lo cual considera que la tarea de descorreización, que inicio Julio César Trujillo puede quedar truncada por la forma en que se esta conformando el CCPCCS.

Además, espera que el recurso de apelación permita que los jueces del CNE analicen con una mayor reflexión las denuncias para se aplique el cumplimiento de la ley.