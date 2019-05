Ecuador avanza en creación de Comisión expertos foráneos contra la corrupción

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, suscribirá este lunes un decreto ejecutivo para la creación de la anunciada Comisión de expertos internacionales de lucha contra la corrupción (CEICCE), informó este domingo la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.



El acto tendrá lugar a la 11.00 hora local (16.00 GMT) en la Capilla del Hombre, en el centro norte de la capital, y contará con la presencia de representantes de organismos de cooperación internacional, organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de la Organización de las Naciones Unidas.



La Comisión estará conformada por cinco expertos internacionales, y su secretaría técnica la constituirá la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD).



Entre los objetivos de la CEICCE figuran, entre otros, asesorar y fortalecer a las instituciones del Estado ecuatoriano encargadas de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción.



Además, se encargará de la recepción de denuncias, del control, auditoría y fiscalización; así como de la recuperación de recursos producto de estos actos.



También, articular con la sociedad civil el combate integral contra la corrupción.



La firma del Decreto se realizará en el marco del I Congreso Internacional Anticorrupción, espacio que busca generar un escenario de alto impacto para el intercambio y diálogo en temas de prevención y lucha contra la corrupción.



Con la firma se concretará la promesa de Moreno de constituir una comisión de expertos internacionales para la lucha contra la corrupción con apoyo de la Organización de Naciones Unidas.



Ello «evidencia el compromiso del Gobierno Nacional en construir una cultura de transparencia y cero tolerancia» a la corrupción, señaló en la Secretaría General de Comunicación en el comunicado.



El pasado 19 de febrero, Moreno convocó a la creación de la mencionada comisión contra la corrupción para hacer frente a esa lacra en su país, en cumplimiento de una de sus promesas durante la campaña electoral a la Presidencia en 2017.



Y por ello, solicitó a su canciller, José Valencia, que inicie reuniones al más alto nivel con las Naciones Unidas, Transparencia Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el cuerpo diplomático para «implementar esta iniciativa de manera inmediata».



«El país saldrá fortalecido de esta experiencia. No solo por la demostración palpable de honestidad que se requiere, sino por todo el aprendizaje y experiencia a futuro que esto dejará», insistió.



La intención del Gobierno ecuatoriano es que un grupo de expertos internacionales e independientes hagan un seguimiento del trabajo de las instituciones ecuatorianas en la lucha contra la corrupción y puedan apoyarles en su objetivo.



Al realizar el anuncio, Moreno recordó que, desde que llegó a la Presidencia en mayo de 2017, su Gobierno ha entregado a la justicia más de 500 denuncias de posibles actos corruptos cometidos por exfuncionarios públicos, al tiempo que consideró que el esfuerzo que lleva a cabo no podrá ser suficiente si no se acompaña de «investigación, juicio, sanción y recuperación del dinero robado».



Desde 2017 numerosos funcionarios de la anterior Administración de Rafael Correa (2007-2017) han sido llevados a juicio o están investigados por presunta corrupción, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas, o el exsecretario Nacional de Comunicación Fernando Alvarado.



El propio Correa, que reside en Bélgica, de donde es oriunda su esposa, es investigado por distintos casos.



En la más reciente trama de presunta corrupción, la Fiscalía de Ecuador abrió una investigación previa por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos, a raíz de un reportaje del portal «Mil Hojas» titulado: «Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador».



En la investigación publicada en «Mil hojas» se habla de un extenso y detallado informe denominado «Receta de Arroz verde 502», que contiene los presuntos aportes económicos de empresas multinacionales, supuestamente recibidos desde noviembre de 2013 a febrero de 2014 «para la campaña presidencial», por el movimiento Alianza PAIS cuando lo lideraba Correa, quien niega los hechos.



«Yo gané las elecciones el 17 de febrero de 2013, y fui posesionado el 24 de mayo. Si ustedes ven, son tan torpes, que dicen que los ‘aportes’ fueron desde noviembre de 2013, es decir… ¡cuando yo YA era presidente!», ha señalado Correa en Twitter.

Fuente: EFE