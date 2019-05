El Chapo pide al juez la destitución de su abogado

El narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, en espera de sentencia tras ser encontrado culpable de diez delitos de narcotráfico en Estados Unidos, ha solicitado al juez que preside su juicio la destitución de su abogado Eduardo Balarezo.



En un breve mensaje fechado el 3 de mayo, pero publicado este sábado en el archivo electrónico de los juzgados, «El Chapo» escribe: «Me dirijo al tribunal para poner fin a Eduardo Balarezo como uno de mis abogados».



El mensaje, dirigido al juez Brian Cogan, no aporta más información ni ofrece las razones que han llevado al narcotraficante mexicano a tomar esta decisión.



Su decisión se produce después de que el equipo de la defensa de Guzmán solicitara la repetición del juicio en el que fue declarado culpable en febrero después de que aparecieran informaciones periodísticas que apuntan a que varios miembros del jurado incumplieron la prohibición de informarse en redes sociales y medios de comunicación sobre el proceso del que estaban formando parte.



La Fiscalía de Estados Unidos anunció el 29 de abril su rechazo a la solicitud de los abogados del «Chapo» y en un escrito presentado ante el juez Cogan argumentaron que esas informaciones, publicadas por el medio Vice, no son demostrables, por lo que el juicio no debería repetirse.



Según la Fiscalía, la petición del «Chapo» «se basa únicamente en un artículo con una fuente anónima publicado sin corroborar»: «No hay indicios de que algún miembro del jurado haya mentido al tribunal para ocultar cualquier sesgo sobre el acusado».



«Como el artículo de Vice no plantea el problema de que el acusado sea inocente y que el jurado lo haya condenado equivocadamente, no se justifica un nuevo juicio», añadieron.



«El Chapo» Guzmán fue declarado en febrero culpable de diez delitos de narcotráfico por un jurado que deliberó durante seis días, en un proceso que duró casi cuatro meses.



Durante dicho proceso, el magistrado recordó que los miembros del jurado no podían informarse sobre el caso contra el narcotraficante mexicano a través de la prensa o redes sociales para no contaminarse a la hora de deliberar, lo que sí habrían hecho algunos según la entrevista bajo anonimato publicada por Vice.



La lectura de la sentencia contra «El Chapo» está prevista para el próximo 25 de junio.

