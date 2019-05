¿En dónde radica el éxtasis del placer femenino?

El placer femenino no se reduce a la penetración, pues los expertos concluyen que el orgasmo femenino depende de la estimulación de los órganos eréctiles de las chicas.

Estos órganos eréctiles son el clítoris, los labios menores y el cuerpo esponjoso de la uretra y deben ser debidamente estimulados, con delicadeza y firmeza para que el placer llegue a su máxima expresión.

En la mayoría de los casos, el orgasmo femenino no llega solo con la penetración, pues durante el coito, el pene no tiene contacto con el clítoris ni con los otros órganos nombrados, por lo que, según Giulia y Vincenzo Puppo, el éxtasis del placer femenino no radica en la penetración.

Según el portal Su Médico, » La clave para el orgasmo en las mujeres, afirman los investigadores, está en el clítoris, los labios menores y el cuerpo esponjoso de la uretra, pues en todas las mujeres, el orgasmo siempre es posible si los órganos eréctiles femeninos son debidamente estimulados durante la masturbación, el cunnilingus, la masturbación por parte de la pareja o durante los coitos vaginal o anal, si el clítoris es estimulado al mismo tiempo con un simple dedo».