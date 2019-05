En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Ernesto Pazmiño, director nacional de rehabilitación, analizó la situación del sistema penitenciario.

Pazmiño asegura que el estado de excepción evidencia la voluntad política del Gobierno por solucionar la crisis carcelaria que se ha mantenido durante varios años.

Dentro de este estado de excepción se plantea dos temas fundamentales: la disposición de movilizar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para establecer mecanismos que permitan iniciar un proceso técnico y serio de rehabilitación. Y la asignación de los fondos y recursos económicos necesarios que contribuyan a la modernizar tecnológicamente del sistema penitenciario.

Además, considera que no se va a mejorar si el sistema de justicia no actúa de manera correcta, debido a que sostiene que no se están aplicando mecanismos de sanción correctos, como es el caso de la aplicación indiscriminada de la prisión preventiva.

Finalmente, afirma que no se va a erradicar por completo este problema pero si se va a establecer las bases para erradicar la violencia y delincuencia dentro de las cárceles.