Fuertes críticas a la película ‘Aladdín’

Andrés Arconada, director de Escine, caracterizó a la película ‘Aladdín’ como decepcionante.

El crítico considera que el director, Guy Ritchie, no es el más adecuado para la producción y que los actores no se adecuaron a los personajes.

Además, mencionó que a pesar de que la película tenga una muy buena inversión, el film es contradictorio, aburrido y nada sensible.

Su crítica más fuerte recae sobre, Will Smith quien interpreta a El Genio, pues a su parecer el personaje no es del agrado del espectador y su participación no es la adecuada.

También cree que a Mena Massoud, actor que interpreta a Aladdín, le falto fuerza para representar la esencia del personaje, sin embrago, rescata la participación de Jasmín y el mono, a la cuales considera lo único bueno de la película.