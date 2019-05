Gobierno instaló comité para protección a periodistas

El Gobierno presentó este viernes la primera mesa de trabajo del «Comité para la Protección de Periodistas y de los Trabajadores de la Comunicación», que tiene como objetivo garantizar su vida, libertad, seguridad e integridad personal.



Esta primera mesa de trabajo tiene como objetivo la coordinación y la toma de acciones entre instituciones estatales, grupos de la sociedad civil, gremios periodísticos y organismos internacionales afines, indicaron fuentes oficiales.



Dicho Comité busca adoptar acuerdos, protocolos y mecanismos que protejan a los comunicadores y trabajadores del sector, que en el cumplimiento de sus labores profesionales pueden enfrentar riesgos que amenazan su vida.



El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, quien presidió el encuentro, señaló que este comité inicia con un «proceso de diálogo» entre todos los actores involucrados.



Anunció que la próxima reunión del Comité contará con la participación de medios de comunicación, representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil.



De su lado, la presidenta de la Federación Nacional de Periodistas, Susana Piedra, dijo que este proceso de diálogo deja atrás la etapa que, según ella, coartó la libertad de expresión, en referencia al polémico mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017).



«Ahora se sienten los vientos de paz y se puede realizar el trabajo con tranquilidad. La ley punitiva ya no existe, ya no nos judicializa», apostilló Piedra.



Además, dejó en claro que la protección a la prensa debe ser «triangulada» entre el Estado, los periodistas y medios de comunicación pues, de lo contrario, «va a ser imposible que se puedan aplicar los protocolos de seguridad», aseguró.



Piedra enfatizó en que «todos debemos cumplir nuestra parte. El Gobierno debe darnos la protección, los medios de comunicación tienen que capacitarnos y los periodistas debemos cumplir las normas de seguridad que nos sean dadas».



La Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios (Fundamedios) se lamentó en su red social de Twitter que la primera mesa de trabajo del Comité se haya instalado «sin la participación activa del sector».



«Esperamos que inmediatamente se convoque a periodistas y sociedad civil para constituir la Secretaria Técnica prevista y que se nombre delegados al Comité que no necesariamente sean funcionarios, sino periodistas», sugirió Fundamedios.

