Hombre se prende fuego frente a la Casa Blanca

El Servicio Secreto atendió una alerta este miércoles, después de que un hombre se prendió fuego en la Elipse frente a la Casa Blanca.

La agencia que se encarga de la seguridad de la familia presidencial dijo en un tuit que el incidente ocurrió aproximadamente a las 12:20 p.m. cerca de las calles 15 y Constitution Avenue, justo al sur de la Casa Blanca.

“El personal del Servicio de Parques Nacionales y de la Policía del Parque de los Estados Unidos asistió para prestar los primeros auxilios”, indicó la agencia en un tuit.

Jesus Christ. This guy set himself on fire outside the White House. pic.twitter.com/IIXAoGS6ia

Un video de Fox News muestra el momento en que el hombre se incendia, mientras personal intenta apagar el fuego. El hombre camina como si nada.

Otros videos que circulan en redes muestras al hombre más de cerca, quien camina con su cuerpo envuelto en llamas.

Es el segundo incidente que atiende el Servicio Secreto en las últimas dos semanas, cuando otro individuo intentó autoinmolarse cerca de la Casa Blanca.

@FoxNews Video of the person that was literally engulfed in flames on the #WhiteHouse lawn. Unbelievable pic.twitter.com/4IS37Rndme