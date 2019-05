Intriago, nuevamente en medio de la polémica

Liga está, nuevamente, en medio de una polémica por un jugador que anteriormente significó un dolor de cabeza.

El futbolista Jéfferson Intriago brindó declaraciones afirmando que tenía vínculo con Liga hasta el 3 de junio y posterior un contrato con Tigres por cuatro años.

Esto causó alarma en los albos, principalmente en el dirigente Esteban Paz, quien salió a desmentir a Intriago, rechazó la versión del volante y criticó el manejo de Tigres.

«Me informan que Intriago dio declaraciones que tiene contrato con Liga hasta el 3 de junio, les invitó a revisar la página de la FEF y vean hasta cuando tiene contrato», expresó Paz en entrevista con radio Área Deportiva.

«Intriago renovó 2 años con Liga, Tigres es un equipo abusivo, tenemos mala relación, querían cerrar por debajo de la mesa y no transparentemente», agregó.

En ese sentido, Paz, afirmó que «Nosotros iremos hasta las últimas instancias a defender nuestro contrato. Los abogados de Liga ya están al tanto de todo».

Paz, inclusive, señaló que el jugador se exponen a una sanción internacional si la FIFA comprueba que tiene doble contrato firmado. «No se da cuenta Intriago que pone en riesgo su participación en la Copa América, todo esto no le conviene a él».

«Pasó por las formativas, capitán del equipo. ¿Qué precedente deja, qué enseñanza deja? No le puedo poner una pistola o amarrarle a árbol, pero haremos respetar a Liga y Tigres deberá saber que será demandado por Liga al igual que será demandado el jugador. Liga no podrá ser perjudicada, no queremos hacerle daño a Intriago porque es un buen muchacho, pero mal asesorado toma estas decisiones», puntualizó Paz.