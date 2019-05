James Corden y el ‘carpool karaoke’ con Celine Dion

Las ocurrencias de James Corden en su famoso ‘Carpool Karaoke» llegaron hasta el agua. Sí, el presentador fue hasta Las Vegas, en donde protagonizó uno de sus shows, esta vez con la canadiense Celine Dion.

La artista se mostró abierta a la diversión, lo que dejó un segmento especialmente divertido.

De principio a fin, Corden y Dion cantaron temas famosos hasta el propio «My heart will go on», sobre un bote, al más puro estilo «Titanic».

Y por si fuera poco, Corden se llevó un beso de Dion durante ‘It’s All Coming Back To Me Now’.

Y como para ponerle más humor, cantaron inclusive el «Baby Shark».