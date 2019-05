Jessica Andrade se proclamó campeona de la UFC

Jessica Andrade ganó el fin de semana pasado el título de campeona de la UFC en Río de Janeiro, Brasil.

Andrade venció a Rose Namajunas con una maniobra escalofriante. La ahora campeona levantó a su rival, por encima de su cabeza, y la golpeó contra la lona de una manera que la cabeza de Namajunas quedó doblada en el momento del impacto.

Lights out!!



Jessica Andrade def Rose Namajunas via KO slam in Round 2 at #UFC237 #AndNew



pic.twitter.com/BOjKNNoo0z