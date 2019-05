Justin Bieber en medio de una polémica por Chris Brown

Justin Bieber encendió las redes sociales con una publicación en la que defendió a su amigo Chris Brown, denunciado por violencia de género contra su expareja Rihanna.

En su posteo, Bieber compara a Brown con Michael Jackson y Tupac, y califica como un «error» el episodio de la golpiza contra Rihanna. En su cuenta de Instagram el canadiense afirmó que si sumas el talento del rey del pop con el de Tupac el resultado es Chris Brown.

«Tiene que morir una persona para reconocer el talento que merecen. Yo lo aviso ahora. Cuando Chris Brown fallezca tras una larga vida, van a extrañar lo que tuvieron enfrente todo el tiempo. Confíen en mi, ya lo verán. La gente que ha ignorado el talento de este hombre por un error que cometió ¡necesita reevaluarse! Te amo, Chris Brown», escribió junto a una foto de los tres artistas.

Chris Brown respondió el comentario con corazones y un emotivo mensaje de agradecimiento y otros cantantes como Sean Kingston y J. Balvin le dieron la razón; otros no entienden que el canadiense pueda defender a Brown después de haber agredido a Rihanna.

«Pegar a las mujeres no es un error, es ser un maltratador», comentaron en cambio sus detractores.

“La violencia doméstica no es un error”, “Esto no es así tío. Quién sea que te está llevando las redes sociales, este no es el tipo de post que publicar para dar soporte a alguien. Estar a punto de matar a alguien no es amor”, «Pegar a las mujeres no es un error, es ser un maltratador», o “Esto es ofensivo para la humanidad. No necesitamos otra leyenda para la música. Lo que necesitamos es justicia y seguridad para todas las mujeres” son algunos de los comentarios que alberga el Instagram de Justin Bieber.

Mucha gente incluso le ha pedido que borre su publicación.