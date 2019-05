Katy Perry se roba las miradas por su traje de candelabro

Katy Perry sorprendió a todos con su ostentoso atuendo de candelabro en la Met Gala. El diseño de Jeremy Scott de Moschino, que aunque se robó las miradas, lucía bastante complicado de portar.

Por supuesto, el candelabro estaba lleno de excentricidades, pues tenía bordados de Swarovskil. Eso sin contar que los zapatos brillantes de sus dos cambios fueron una locura.

Pero, para Katy Perry, no fue suficiente, así que, para el after decidió usar un segundo disfraz. Y no más sencillo, se trató de un divertido y único atuendo de hamburguesa.