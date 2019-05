La atrevida apuesta en el cine para adultos

Un derroche de creatividad peligroso y osado fue lo que una productora de cine para adultos apostó para su nuevo film.

La producción de una película porno decidió poner a prueba la tecnología de un Tesla y grabó una escena sexual con el piloto automático activado.

La película está en el portal para adultos PornHub con el título “Tinder Date Cumns on Me In a Tesla in Autopilot. La protagonista es Taylor Jackson, conocida actriz del portal.

La grabación está en contra del manual de seguridad de Tesla, que advierte a los conductores de estar atentos, con las manos en el volante, en caso de una emergencia en la que deban asumir el control.

Tesla reconoce en su página web que el sistema está lejos de ser perfecto.

“El autopilot está diseñado para usarse con un conductor totalmente atento, que tiene las manos en el volante y está preparado para asumir el control en cualquier momento”, se lee en la descripción. “Si bien el sistema está diseñado para ser más capaz con el tiempo, en su forma actual, no es un sistema de auto conducción“.

La recomendación está de más pero, si tienes un Tesla abstente de hacer actos sexuales con el piloto automático.