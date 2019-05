La Comisión Europea insta a respetar el alto el fuego en Gaza

La Comisión Europea (CE) consideró este lunes «particularmente importante» que se respete el alto el fuego en Gaza, tras el anuncio de madrugada de un acuerdo con mediación egipcia para poner fin a dos días de violencia en los que han muerto 25 palestinos y cuatro israelíes.



«Hemos visto una escalada bastante significativa durante el fin de semana en particular. También han visto que ha habido un alto el fuego negociado y en este contexto es ahora particularmente importante que se respete», declaró la portavoz comunitaria Maja Kocijancic, durante la rueda de prensa diaria de la CE.



La portavoz también reiteró el apoyo de los Veintiocho a la creación de dos Estados como «única solución» para poner fin al conflicto entre palestinos e israelíes.



«Saben muy claramente dónde nos posicionamos. Se trata de una solución de dos Estados», subrayó.



Asimismo, resaltó que los ataques de los últimos días provocaron un sufrimiento «horrible» y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas israelíes y palestinas y una rápida recuperación a los heridos.



«Los israelíes y palestinos tienen el derecho a vivir en paz, seguridad y con dignidad, y en este contexto solo una solución política puede poner fin a la violencia», comentó.



El primer ministro y titular de Defensa de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió este lunes de que la campaña sobre Gaza no ha terminado pese a la tregua tácita que ha devuelto la calma tras dos días de violencia en los que han muerto 25 palestinos y cuatro israelíes.



El Ejército israelí anunció esta mañana el fin de las restricciones de protección en las áreas adyacentes a Gaza después de que trascendiera el alcance de una tregua con las milicias palestinas, mediada por Egipto y no confirmada oficialmente por ninguna de las partes.



Los disparos de cohetes desde Gaza -690 en menos de dos días- terminaron en torno a las 2.30 hora local (23.30 GMT del domingo) y hasta esa hora se siguieron produciendo bombardeos de represalia sobre el enclave.



Egipto, Catar y las Naciones Unidas han mediado para retomar el acuerdo de entendimiento entre Israel -que hasta ahora no lo ha reconocido oficialmente- y las milicias en Gaza, lideradas por el movimiento islamista Hamás.

Fuente: EFE