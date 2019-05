La estrella de Hollywood Doris Day muere a los 97 años

La leyenda de Hollywood, Doris Day, falleció este lunes a los 97 años de edad por complicaciones asociadas a una neumonía, confirmó la Doris Day Animal Foundation.



«Day había gozado de una excelente salud para su edad, hasta que recientemente contrajo un neumonía grave, que produjo su muerte», dijo en un comunicado la fundación, dedicada a la protección de los animales.



La actriz protagonizó casi medio centenar de películas en las décadas de 1950 y 1960, entre ellas clásicos de la historia del cine como «The Man Who Knew Too Much» (1956) y «Pillow Talk» (1959).



Day murió en su casa de Carmel, en California.



Después de su última película, en 1968, pasó a protagonizar su propio programa de televisión, «The Doris Day Show», entre 1968 y 1973.



Desde entonces, se alejó de las cámaras y se centró en labores de activismo por derechos de los animales.



Nacida en Cincinnati (Ohio) en 1924, su primera película en la gran pantalla fue «Romance on the High Seas», de 1948.



Sus comedias románticas, muchas de ellas en compañía de actores como Rock Hudson, fueron grandes éxitos de taquilla, y en ellas mostraba también su talento como cantante.



Casada en cuatro ocasiones, tres de las cuales concluyeron en divorcio, Day siempre mostró escepticismo ante el amor y el romanticismo.



«Cuando más estudio los seres humanos, más amo a los animales», era una de sus frases más repetidas.



En 2004, fue galardonada por la Medalla Presidencial de la Libertad, pero debido a su miedo a volar no pudo acudir a recogerla en una ceremonia oficial en la Casa Blanca.

