La nueva novela de la autora de «Cincuenta sombras» sale este martes a la venta

«Mister», la nueva novela de E.L. James, autora de la serie erótica «Cincuenta sombras» de la que se han vendido 150 millones de ejemplares en todo el mundo, llega mañana a las librerías en español, simultáneamente en España y Latinoamérica.



La novela, ambientada en la actualidad en Londres, Cornualles y Europa del Este, será publicada en castellano por la editorial Grijalbo y en catalán por Rosa dels Vents.



En su nueva novela, James narra la historia de un apuesto y aristocrático británico Maxim Trevelyan y de una mujer enigmática de la que se enamora, Alessia Demachi, una «Cenicienta del siglo XXI», según la autora, que describe su libro como «una montaña rusa de peligro y deseo que deja al lector sin aliento hasta la última página», ha informado la editorial en un comunicado.



«Mister» ha alcanzado el número 1 de la lista de más vendidos de The New York Times en Estados Unidos, así como en Reino Unido (Bookseller) y Alemania (Der Spiegel). También se encuentra en las posiciones de cabeza de Amazon.com y en Italia. Solo en Reino Unido se vendieron más de 60.000 ejemplares en la primera semana.



Se trata de la primera novela de E. L. James después del fenómeno editorial que supuso la serie «Cincuenta sombras», formada por «Cincuenta sombras de Grey», «Cincuenta sombras más oscuras», «Cincuenta sombras liberadas», «Grey» y «Más oscuro».



Las cinco novelas han sido traducidas a 48 idiomas y han vendido más de 150 millones de ejemplares, de los cuáles más de 8 millones lo fueron en España y Latinoamérica, en papel y en digital.



Reconocida como una de las «personas más influyentes del mundo» por la revista Times y «autora del año» por Publishers Weekly, la autora consiguió que la primera de sus novelas permaneciera en la lista de los más vendidos del New York Times durante 133 semanas consecutivas.



Además, James coprodujo para Universal Studios tres películas de «Cincuenta sombras».

