No hay vueltas que darle, la leche materna es el mejor alimento para un recién nacido, sin embargo ese proceso que debería ser tan natural, no siempre se facilita para las madres, sobre todo para quienes combinan el trabajo con la maternidad. El regreso a laborar, después del parto, puede ser muy estresante si no es posible mantener el vínculo y los grandes beneficios de la lactancia, por ley, dentro de pocos meses será obligatorio que las empresas privadas provean a sus colaboradoras de espacios adecuados para este fin, llamados Lactarios.