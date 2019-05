Lady Gaga viajó hasta Nueva York, sede de la Gala Met, uno de los eventos más importantes de la moda.

La cantante publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que comunica a sus seguidores lo emocionada que está por el evento y además presume de sus piernas sin afeitar.

» Met Gala allá voy. Destinación “Camp”, estoy muy emocionada de co-presentar el evento de Anna (y no me he depilado las piernas en 4 días para complementar mi look”, escribía Lady Gaga en Instagram.