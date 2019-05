Llaman a juicio a pastor acusado de secuestro y asesinato de Juliana Campoverde

La jueza ecuatoriana Yadira Proaño llamó este jueves a juicio a un pastor evangélico por el presunto delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte de la joven quiteña Juliana Campoverde en 2012, informó la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

La jueza decidió convocar a juicio tras analizar las pruebas presentadas en contra del pastor, identificado como Jonathan C., durante una audiencia preparatoria que tuvo lugar en un complejo judicial del norte de Quito, explicó un comunicado de la ONG.

Entre las pruebas que presentó la Fiscalía General del Estado, está la revelación del pastor sobre la localidad en la que habría arrojado el cuerpo sin vida de Campoverde, el cual todavía no ha sido localizado.

Además, también se pusieron a conocimiento de la jueza los testimonios y peritajes técnicos sobre el cambio del chip telefónico de la víctima en el equipo celular de Jonathan C. y unos informes de restos óseos que el comunicado no precisa a quien pertenecen.

La abogada de la familia y asesora legal de Inredh, Pamela Chiriboga, afirmó que, a pesar de que no se ha encontrado el cuerpo, existen los elementos necesarios que justifican las acusaciones contra el acusado para que «se lo declare culpable» al final del juicio.

De su lado, la madre de la joven, Elizabeth Rodríguez, aseguró que la jueza vio todas las pruebas y que espera que estas ayuden también para conocer el paradero de su hija.

«Yo necesito a Juliana, quiero que me devuelvan a Juliana y lucharé siempre hasta los últimos días de mi vida, hasta que Jonathan C. me devuelva a mi hija», afirmó.

Durante la audiencia, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (Asfadec), junto al Comité contra la Violencia, Femicidio y Desapariciones (Covidefem) realizaron un plantón en los exteriores del complejo judicial para exigir justicia para «los centenares de personas desaparecidas en Ecuador».

El caso de Campoverde, quien iba a cumplir 19 años cuando desapareció el 7 de julio de 2012 en el sector de la Biloxi, un barrió en el sur de Quito, ha conmovido a Ecuador.

Su madre vio a su hija por última vez en una gasolinera donde se despidieron y ha asegurado que solo debía caminar seis cuadras hasta su lugar de trabajo, pero que nunca llegó.

La joven era dueña de una tienda naturista y asistía con su familia a una iglesia cristiana evangélica en el sur de Quito.

Por otro lado, el pastor fue acusado tras unas investigaciones que determinaron que él fue la última persona que estuvo en contacto con la joven antes de desaparecer, y desde septiembre del año pasado está bajo prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad.