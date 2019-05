El pasado lunes, los duques de Sussex, Harry y Meghan, recibieron emocionados a su primer hijo, quien se convierte en el octavo bisnieto de la reina Isabel II.

Este miércoles salieron a la luz las primera imágenes de la pareja junto a su bebé, a través de un video publicado por la cadena Sky News.

The Duchess of Sussex has said she has "the two best guys in the world" as she and Prince Harry introduced their firstborn child to the world.



Read more about the #RoyalBaby here: https://t.co/ViY3nYCNjy pic.twitter.com/8AIJFnojWn