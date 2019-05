Miley Cyrus es la pesadilla de los encargados de seguridad de los aeropuertos

Miley Cyrus, como toda estrella del mundo del espectáculo, pasa mucho tiempo viajando de una localidad a otra dentro de Estados Unidos y de todo el mundo.

Y por su constataste estadía en los aeropuertos, la rubia cantante descubrió un nuevo pasatiempo para entretenerse durante su abordaje.

Miley no se quita toda su bisutería para pasar el control y obliga a los encargados de seguridad a que le hagan un cacheo, que le pidan que extienda sus brazos y sus piernas para hacerle una inspección detallada.

«Tenemos una relación de amor-odio. Me odian porque, obviamente, utilizo mucha bisutería y no me la quito nunca y puede resultar muy molesto para ellos. Pero al mismo tiempo también les encanto porque así tienen una excusa para hacerme un cacheo», dijo Cyrus.

Según Miley Cyrus, las nuevas políticas de respeto a la hora de hacer un cacheo, solo hace que la situación sea más divertida y confiesa que ahora los encargados de seguridad son más respetuosos a la hora de hacer un tacto de control.

Fuente: Y!