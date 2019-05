Movlid Jabulae ganó su combate con un violento golpe

Movlid Jabulae, originario de Rusia, terminó el combate con su rival estadounidense Damon Jackson, en la lona de MMA, con un violento rodillazo.

El combate solo duró diez segundos y terminó con Jackson sin conocimiento sobre la lona ante la incrédula mirada de los asistentes al Nassau Coliseum en nueva York.

El video contiene imágenes fuertes que pueden herir su sensibilidad.

10 seconds of perfection – the fastest stoppage in PFL history! Movlid Khaybulaev moves to 14-0. Khaybulaev earns 6 points with the 1st Round KO #PFLmma #PFL2 pic.twitter.com/w2bnIsHJH5