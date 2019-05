Muere anciano tras ser empujado fuera de un autobús

Una violenta discusión en el interior de un autobús terminó en tragedia en la ciudad de la Las Vegas (EEUU).

Una mujer que aún no ha sido identificada discutía de manera acalorada y bajo la mirada de varios pasajeros con un hombre de la tercera edad. En un momento de la disputa se abren las puertas del autobús y la mujer aprovecha para empujarlo y ocasionarle una lesión que le provocó la muerte.

*Disturbing Video* Detectives would like to speak anyone present during this incident on March 21, 2019, in which an elderly male was pushed from a bus near Fremont St and 13th St, around 5PM. Please call #LVMPD Homicide Section Detectives at 702-828-3521 w/info. pic.twitter.com/MXYXZbvNkg