Neymar es sancionado por agredir a un aficionado

El atacante brasileño del París Saint-Germain (PSG) Neymar fue sancionado este viernes con tres partidos de suspensión más dos exentos de cumplimiento por haber agredido a un aficionado al término de la final de la Copa de Francia que su equipo perdió frente al Rennes.

Footage surfaces of Neymar appearing to hit a fan following PSG’s cup final defeat.



