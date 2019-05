Ola Bini escribe carta a Moreno y pide su libertad

El informático sueco Ola Bini, detenido en Quito como presunto miembro de una «red de espionaje» vinculada al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, reiteró hoy su inocencia y pidió su liberación al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno.

Bini negó todas las acusaciones y calificó su arresto el pasado 12 de abril, día desde el que permanece en prisión preventiva, de «indebido, ilegal y que atenta contra mis derechos humanos y constitucionales en varios puntos».

«Me investigan por atacar sistemas informáticos, el fiscal no dice más, aparte de que tengo ‘libros sospechosos’. ¿Pero qué sistemas he atacado? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Sabe por cierto cuáles, señor presidente? Yo, desde luego, no», escribe Bini en una carta abierta publicada hoy en su edición digital por el diario sueco «Expressen».

El experto se pregunta cómo los jueces pueden decir que es un peligro para la sociedad y, a la vez, que probablemente sea inocente y criticó que el ministro de Interior anunciase su prisión preventiva tres horas antes de que se celebrase la visita.

Bini niega haber colaborado con el exministro ecuatoriano de Exteriores Ricardo Patiño, a quien dice no conocer, para desestabilizar al Gobierno, algo que no ha hecho «nunca» y en lo que no tiene interés.

Asimismo, recuerda al presidente ecuatoriano que es mentira que quisiese huir del país, ya que el billete a Japón que tenía cuando fue arrestado lo había comprado meses atrás y sí llevaba ropa de entrenamiento para practicar artes marciales, una de sus aficiones.

«Estoy confuso. ¿Por qué haces todo eso contra mí? ¿Tanto me odias? ¿Por qué? Sí, soy amigo de vuestro antiguo asilado Julian Assange y sé que habéis tenido vuestras discrepancias, ¿pero es motivo para tratarme así», apunta.

Bini cree que se trata de algo «personal» y pide a Moreno que responda a sus preguntas, aclare de qué se trata el caso y, si no tiene respuestas, le solicita que intervenga y pare la investigación.

«Con la mayor humildad te pido acabar con esto. Déjame libre y olvidemos que este embarazoso incidente ha ocurrido», finaliza su carta el informático sueco, quien recuerda que lleva cinco años viviendo en Ecuador, un país que considera su casa.

El Gobierno de Suecia convocó hace un mes al embajador ecuatoriano en Estocolmo a una reunión sobre el caso en la que pidió aclaraciones sobre la situación de Bini.

Assange permaneció casi siete años como asilado diplomático en la legación de Ecuador en Londres, donde se había refugiado para evitar la extradición a Suecia, donde es objeto de una investigación por violación.

El fundador de WikiLeaks se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad londinense desde que fue detenido por la policía británica al retirarle Quito la condición de asilado.

La Justicia británica deberá decidir sobre su extradición a Estados Unidos, donde se le acusa de un delito contra la seguridad nacional, o a Suecia, donde se ha reabierto la investigación. EFE