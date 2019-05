Pablo Alborán cumple 30 años y es dueño de una carrera éxitosa

Pablo Alborán cumple 30 años este viernes y lo hace con una carrera de éxitos a sus espaldas que le posicionan como el músico que más copias ha vendido en España en la última década pese a la pausa que hizo en 2015 que le sirvió para tomar oxígeno y relanzar su trayectoria con fuerzas renovadas.



El malagueño comenzó su andadura en la música en el año 2010 lejos de las giras y los grandes escenarios, subiendo sus vídeos musicales a Youtube. Fue en esta plataforma donde la canción «Solamente tú» vio la luz, convirtiéndose en viral al acumular 180 millones de reproducciones.



Así fue como en 2011 lanzó su primer disco, «Pablo Alborán», que lideró las listas de ventas, seguido de cerca a finales de ese mismo año por «En Acústico». Desde entonces y hasta 2016 llegaron dos álbumes más, «Tanto» (2012) y «Terral» (2014), con sus respectivas y exitosas giras por España y Latinoamérica.



Fue en pleno apogeo, tras acabar la gira de «Terral», con una duración de nueve meses por más de 20 países, cuando el músico anunció que iba a realizar una pausa en su carrera musical.



Tal y como contó a Efe en una entrevista, «necesitaba desconectar» de la vorágine de giras y producciones en la que había vivido inmerso durante cuatro años.



Y es que el autor, que se considera a sí mismo «espontáneo y natural» encuentra en sus raíces y en su entorno de siempre la tranquilidad necesaria para componer.



«Me sentaba a escribir y no salía nada. Necesitaba vaciarme y no encontraba palabras», contó.



El cantautor anunció su retirada de los escenarios durante un año, para después extenderlo a dos, afirmando que «necesitaba volver a componer desde la calma, vivir la normalidad de Málaga» y estar con la familia. Y es que desde el comienzo de su meteórica trayectoria, Alborán vivió cuatro años entre conciertos, giras y grabaciones, lejos de su estilo de vida habitual.



Alborán se centró entonces en componer en su ciudad natal, partiendo «de nuevos ritmos y bases». Así es como en noviembre de 2017 salió a la luz su álbum «Prometo», que en solo una semana en el mercado acumuló 40.000 ventas y que se hizo con la nominación a «mejor álbum de pop latino» en los Grammy 2018.

«El disco ‘Prometo’ nació en Málaga en un momento en el que necesitaba parar, volver a la normalidad y a escribir en mi piano de siempre, en el silencio de la noche a las 4 de la mañana sin distracciones y sin la rutina de hoteles y viajes», rememoraba sobre el proceso de composición de aquel álbum.



Alborán llega a la treintena sin permitir que la fama o la prensa rosa se inmiscuyeran en su intimidad.



De hecho, sus redes sociales están llenas de publicaciones de su día a día profesional y de su entorno más próximo solo acostumbra a dar cabida a su ya famoso perro labrador, Terral, bautizado así por su tercer disco.



«Mi vida privada es mi vida privada, y yo soy responsable de lo que haga con ella. Lo que publico es mi música, y ahí está la barrera. No le dedico ni un minuto de mi tiempo, que se queda para las personas que están ahí, que no son públicas y que son mi gente, mi familia, mis amores o quien sea», defendía en otra entrevista con Efe.



Ahora los 30 años le pillan en plena gira, con Roma y Lisboa en junio como sus próximas citas. Además, en abril grabó junto con Maná una nueva versión de la canción «Rayando el sol», cuyo videoclip se rodó en el barrio madrileño de la Latina hace unas semanas.



Entre sus próximos proyectos, a la espera de que se atreva a dar el salto al estadio Wanda Metropolitano, como este mismo año han hecho otros colegas suyos como Alejandro Sanz y Manuel Carrasco, no descarta empezar a trabajar en la creación de su quinto disco.

Fuente: EFE