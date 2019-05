Ellos comparten el planeta con nosotros, quizás no los vemos tan cotidianamente pero nuestro país es afortunado de tener tantos de ellos en este pequeño territorio, más de 600 especies de anfibios y casi la mitad de ellas solo se encuentran aquí. En los últimos años se ha redescubierto especies de sapos por ejemplo, que se creía extintas y aunque algunos crean que este es un asunto de científicos y ecologistas, su bienestar es un alivio para el planeta y por supuesto para los humanos. Los esfuerzos por conservarlos e investigarlos no se detienen y hay quienes colectan permanentemente ejemplares para estudiarlos. En los últimos años también se ha desarrollado el biocomercio para frenar el tráfico. Cómo no adentrarnos en este tema si somos el País de los sapos.