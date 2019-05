Pokemon Sleep, la novedad que todos querrán jugar

Pokemon Company presentó su nuevo juego llamado Pokemon Sleep que es un llamado a los usuarios a que tengan un sueño reparador.

Pokemon Sleep se trata de un juego interactivo en donde los usuarios ganan más puntos mientras tengan un sueño largo y saludable. La aplicación monitorea las fases del sueño y otorga los puntos correspondientes a los usuarios.

Según RT, » Un video promocional muestra el dispositivo Pokémon Go Plus, que parece un pokeball (esfera que usan los jugadores de Pokémon Go para atrapar pokémones). El mismo rastrea las fases del sueño usando un acelerómetro y transmite los datos a un teléfono inteligente a través de Bluetooth».

Medios internacionales afirman que Pokemon Sleep hará que los usuarios quieran dormir más o por lo menos lo suficiente, que en la actualidad y gracias a las mismas aplicaciones y dispositivos móviles muy pocos logran.

El lanzamiento del nuevo juego se tiene planeado para 2020.