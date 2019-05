Publican la lista de las 100 mejores canciones de la historia

Un portal estadounidense elaboró una lista de las 100 mejores canciones de la historia con base en los datos en cuanto a ventas de la Asociación de Industria Discográfica de EE.UU., su aparición en la revista BIllboard, el comentario de los melómanos y el número de versiones.

Según RT, «El primer puesto pertenece al tema ‘Yesterday’, que los Beatles lanzaron en 1965, seguido por ‘Bridge Over Troubled Water’ de Simon & Garfunkel y ‘Rolling In The Deep’ de Adele. La legendaria banda británica tiene otros 18 temas incluidos dentro de este ranking musical».

En la lista también aparecen canciones conocidísimas como Kung fu Fighting, Africa y artistas como Elvis Presley, queen y otros más.

Puedes revisar la lista completa AQUÍ