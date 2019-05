Quito vibrará con Scorpions

Se trata de la banda de hard rock​​​​ y heavy metal más importante y conocida de Alemania. Scorpions llegará al Ecuador dentro de su gira «Crazy World Tour», que también incluirá a Brasil y Colombia como los únicos destinos sudamericanos.

Esta agrupación, con más de 50 años de trayectoria musical y más de 100 millones de discos vendidos alrededor del mundo, deleitará a los amantes de su música el próximo sábado 12 de octubre, en el coliseo General Rumiñahui.

Entre los éxitos de Scorpions están canciones que marcaron época como «Wind Of Change», «Still loving you», «Rock you like a hurricane», «Send me an angel», «No one like you», «Can´t live without you», entre otras.

Los precios de las entradas para este evento son: $ 180 (Crazy World), $ 160 (Blackout), $ 89 (butacas), $ 79 (preferencia) y $ 55 (general).