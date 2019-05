¿Recuerdas a ‘Nicole’ de ‘Zoey101’? Así luce hoy

Zoey 101 fue una de las series más populares de Nickelodeon que se quedó grabada en la memoria de quienes veían televisión a inicios del siglo.

De todo el elenco de Zoey 101, hoy recordaremos a Alexa Nikolas, quien encarno el papel de Nicole en la serie.

Alexa Nikolas es una actriz estadounidense que en la actualidad tiene 27 años de edad y sin duda su fama se disparó cuando participó en Zoey 101 en 2005.

Luego de su paso por la serie de Nick, Alexa Nikolas formó parte del elenco de otras producciones famosas como CSI Miami, Lie to me, The Walking Death y muchos otros más.

Hoy, 14 años después de su debut en Zoey 101, así luce la guapa y talentosa actriz Alexa Nikolas.