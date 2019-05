Richard Carapaz, una nueva jornada con la maglia rosa

El colombiano Esteban Chaves (Mitchelton Scott) ha sido el vencedor en solitario de la decimonovena etapa del Giro de Italia disputada entre Treviso y San Martino Di Castrozza, con un recorrido de 151 kilómetros, en la que el ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar) retuvo la maglia rosa de líder.

Chaves entró en meta con un tiempo de 4h.01.31, logrando así la tercera etapa de su carrera en el Giro, la última de ellas el año pasado en el Etna. Cruzó con 10 segundos de ventaja sobre el italiano Andrea Vendrame (Androni), el inmediato perseguidor dentro de los 12 corredores que protagonizaron la fuga del día.

Los favoritos se tomaron con calma la jornada y sólo se sumaron a la refriega en los últimos kilómetros de ascenso. Atacó el colombiano Miguel Ángel «Supermán» López (Astana), pero Movistar no perdió los nervios en la defensa de la maglia rosa.

🎙️ @RichardCarapazM "Tomorrow is the big day. I'm ready to defend the Maglia Rosa with the team" | 🎙️@RichardCarapazM "Domani è il grande giorno. Sono pronto a difendere la Maglia Rosa insieme alla squadra. #Giro pic.twitter.com/TtDbarlsLn